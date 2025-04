Quotidiano.net - Tangentopoli: l’ex ministro De Lorenzo riottiene il vitalizio, riabilitato anche dal Parlamento

Roma, 24 aprile 2025 – Francesco De, exdella Salute coinvolto in, ha riottenuto ilda parlamentare. A ripristinarlo, ieri, l'ufficio di presidenza della Camera in applicazione di una delibera interna risalente al 2015 che prevede il ripristino dei vitalizi per i deputati riabilitati dalla magistratura. La decisione, come anticipato oggi da alcuni quotidiani, è stata presa all'unanimità, dunque– sorprendentemente – con il parere favorevole del M5s. "A regolamentazione attuale sarebbe un atto dovuto, ma riconosciamo l'errore politico commesso in Ufficio di presidenza, di cui ci assumiamo la nostra parte di responsabilità – spiegano oggi gli esponenti pentastellati –. Ci batteremo pertanto per una modifica per eliminare definitivamente la possibilità per undi riottenere il, in linea con l'azione storica del Movimento 5 Stelle".