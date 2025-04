FC 25 il POTM de LaLiga di Aprile 2025 è Pedri ecco come ottenerlo

Pedri è stato scelto come miglior giocatore de LA LIGA per il mese di Aprile 2025. Scopri tutti i POTM usciti fino a ora nel nostro articolo dedicato e sempre aggiornato.

Completa questa SBC per ottenere premi non scambiabili.

Pedri POTM: tutte le info
Numero sfide: 3
Premio: 1x POTM LaLiga EA SPORTS Pedri Non scambiab.
Scadenza: 24 maggio
Costo delle sfide al momento dell'uscita: 150.000 Crediti circa

Spagna
Premio: 1x Small Gold Players Pack
Spagna: Min 1 gioc.
Min. Team Rating: 86

LaLiga
Premio: 1x Jumbo Gold Pack
LaLiga: Min 1 gioc.
Min. Team Rating: 87

Forma smagliante
Premio: 1x Jumbo Gold Pack
Min.

