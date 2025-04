Le immagini da Khan Younis dopo i raid israeliani

Sono almeno 28 le vittime, tra cui donne e bambini, a causa degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Almeno nove persone sono state uccise in un attacco contro una stazione di polizia nell'area settentrionale di Jabaliya. Altre sette, tra cui una madre e i suoi due figli, e altri due minori, sono morti in tre attacchi nella città meridionale di Khan Younis.

