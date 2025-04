Tennis campionato di serie B al via Green Garden unico team veneziano in gara

Venerdì 25 aprile inizia il campionato nazionale di Tennis di serie B. L'unico team veneziano è il Green Garden di Mestre che sarà impegnato in B2 Girone 1. Debutto casalingo contro la Canottieri Baldesio di Cremona.

