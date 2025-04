Andrea Rizzoli sulla madre Eleonora Giorgi 8220Voleva un David alla carriera ma è un premio per il circolino8221

alla scomparsa di Eleonora Giorgi, il figlio maggiore Andrea Rizzoli la ricorda negli studi de La Volta Buona. Nella puntata in onda giovedì 24 aprile, commenta il mancato premio alla carriera di sua madre: " Un David alla carriera le sarebbe molto piaciuto. Il discorso del premio, però, è una cosa che inizia e finisce all'interno del "circolino" di quelli che fanno cinema". Leggi su Fanpage.it A più di un mese dscomparsa di, il figlio maggiorela ricorda negli studi de La Volta Buona. Nella puntata in onda giovedì 24 aprile, commenta il mancatodi sua: " Unle sarebbe molto piaciuto. Il discorso del, però, è una cosa che inizia e finisce all'interno del "circolino" di quelli che fanno cinema".

