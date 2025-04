Meloni Col decreto bollette misure concrete per famiglie e imprese Non ci fermeremo qui

fermeremo qui: continueremo a lavorare con serietà e determinazione per contrastare il caro energia e aiutare chi ha bisogno». Giorgia Meloni sui propri social ha rivendicato l’azione di sostegno concreto a famiglie e imprese messa in campo con il decreto bollette, approvato ieri in via definitiva al Senato. E ribadito che l’azione del governo a tutela dei cittadini, specie di quelli in maggiore difficoltà, prosegue.Meloni: «Col decreto bollette misure concrete per sostenere famiglie e imprese»«Con l’approvazione definitiva al Senato del decreto bollette, il governo mette in campo misure concrete per sostenere famiglie e imprese di fronte al caro energia. Lo facciamo attraverso un investimento di circa 3 miliardi, destinato ad alleggerire le bollette, promuovere l’efficienza energetica, tutelare i più vulnerabili e chi produce», ha scritto il premier, soffermando soprattutto sulle misure di maggiore impatto sociale. Secoloditalia.it - Meloni: «Col decreto bollette misure concrete per famiglie e imprese. Non ci fermeremo qui» Leggi su Secoloditalia.it «Non ciqui: continueremo a lavorare con serietà e determinazione per contrastare il caro energia e aiutare chi ha bisogno». Giorgiasui propri social ha rivendicato l’azione di sostegno concreto amessa in campo con il, approvato ieri in via definitiva al Senato. E ribadito che l’azione del governo a tutela dei cittadini, specie di quelli in maggiore difficoltà, prosegue.: «Colper sostenere»«Con l’approvazione definitiva al Senato del, il governo mette in campoper sosteneredi fronte al caro energia. Lo facciamo attraverso un investimento di circa 3 miliardi, destinato ad alleggerire le, promuovere l’efficienza energetica, tutelare i più vulnerabili e chi produce», ha scritto il premier, soffermando soprattutto sulledi maggiore impatto sociale.

