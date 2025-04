Conte Juve Carrera esce allo scoperto sul suo futuro Ecco dove allenerà l’anno prossimo secondo me

Conte Juve: Massimo Carrera ha rilasciato queste dichiarazioni sul futuro del tecnico del Napoli, accostato alla panchina bianconeraAi microfoni di Radio Capri, l’ex vice di Antonio Conte alla Juve, Massimo Carrera ha parlato così del futuro dell’attuale allenatore del Napoli, accostato ad un ritorno sulla panchina bianconera.PAROLE – «Non so perché Conte abbia scelto questo momento per dire certe cose, quello che accade fuori dal campo va oltre, dico solo che il mister sta facendo una cosa impensabile all’inizio del campionato. Come profondità di rosa non siamo ai livelli dell’Inter ma Antonio è molto bravo a far rendere al meglio i giocatori esaltandone le caratteristiche, mettendoli al loro posto. dove mi aspetto di vederlo l’anno prossimo? Al Napoli, almeno secondo me». .com Juventusnews24.com - Conte Juve, Carrera esce allo scoperto sul suo futuro: «Ecco dove allenerà l’anno prossimo secondo me» Leggi su Juventusnews24.com : Massimoha rilasciato queste dichiarazioni suldel tecnico del Napoli, accostato alla panchina bianconeraAi microfoni di Radio Capri, l’ex vice di Antonioalla, Massimoha parlato così deldell’attuale allenatore del Napoli, accostato ad un ritorno sulla panchina bianconera.PAROLE – «Non so perchéabbia scelto questo momento per dire certe cose, quello che accade fuori dal campo va oltre, dico solo che il mister sta facendo una cosa impensabile all’inizio del campionato. Come profondità di rosa non siamo ai livelli dell’Inter ma Antonio è molto bravo a far rendere al meglio i giocatori esaltandone le caratteristiche, mettendoli al loro posto.mi aspetto di vederlo? Al Napoli, almenome». .com

