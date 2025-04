Brescia un’altra spaccata nello stesso ristorante di cucina palestinese la seconda in pochi giorni

Brescia, 24 aprile 2025 – Ancora una spaccata notturna. Nemmeno il tempo di riparare la vetrata della porta, che qualcuno ha pensato bene di abbatterla nuovamente. Non c’è pace per il ristorante di cucina palestinese I Nazareni.A nemmeno due settimane di distanza da un tentativo di furto da parte di un ladro che aveva provato a sfondare l’ingresso senza riuscirci, la notte tra mercoledì e giovedì la razzia nel ristorante di via Gasparo da Salò è riuscita.Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza appare un malvivente che scaglia una sedia di ferro prelevata dal plateatico esterno contro la vetrata. Il bandito ha trafugato la cassa, che poi è stata ritrovata svuotata a poca distanza, e un tablet.Il titolare si è detto preoccupato che possa trattarsi di un gesto a sfondo politico. Ilgiorno.it - Brescia, un’altra spaccata nello stesso ristorante di cucina palestinese: la seconda in pochi giorni Leggi su Ilgiorno.it , 24 aprile 2025 – Ancora unanotturna. Nemmeno il tempo di riparare la vetrata della porta, che qualcuno ha pensato bene di abbatterla nuovamente. Non c’è pace per ildiI Nazareni.A nemmeno due settimane di distanza da un tentativo di furto da parte di un ladro che aveva provato a sfondare l’ingresso senza riuscirci, la notte tra mercoledì e giovedì la razzia neldi via Gasparo da Salò è riuscita.Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza appare un malvivente che scaglia una sedia di ferro prelevata dal plateatico esterno contro la vetrata. Il bandito ha trafugato la cassa, che poi è stata ritrovata svuotata a poca distanza, e un tablet.Il titolare si è detto preoccupato che possa trattarsi di un gesto a sfondo politico.

