Chiusure e orari dei servizi comunali di Modena nel ponte del 25 Aprile

Aprile, alcuni uffici e servizi comunali solitamente aperti al sabato (Anagrafe, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Biblioteche) rimarranno chiusi, oltre che nella giornata di venerdì 25, anche in quella di sabato 26 Aprile. Gli uffici riapriranno regolarmente. Modenatoday.it - Chiusure e orari dei servizi comunali di Modena nel ponte del 25 Aprile Leggi su Modenatoday.it In occasione della festività del 25, alcuni uffici esolitamente aperti al sabato (Anagrafe, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Biblioteche) rimarranno chiusi, oltre che nella giornata di venerdì 25, anche in quella di sabato 26. Gli uffici riapriranno regolarmente.

