Anteprima24.it - Scafati, lapide della Resistenza vandalizzata: l’appello di Santocchio (FdI)

Tempo di lettura: 2 minutiLadedicata al 25 aprile, collocata in un punto simbolicocittà di, è stata recentemente oggetto di vandalismo. L’episodio, purtroppo non isolato, ha riacceso l’attenzione sul valorememoria storica e sul modo in cui viene custodita. A intervenire sulla vicenda è Mario, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che invita a una riflessione più ampia sul significato dei simboli e sull’identità collettivacomunità scafatese.“Quello che è accaduto è un atto vergognoso, che denota una totale mancanza di rispetto per la nostra storia e le generazioni che hanno combattuto per la libertà” – dichiara-. Chi ha compiuto questo gesto, sicuramente non ne conosceva il valore storico. Ma ciò che è ancor più grave è che, nonostante il tempo trascorso, quellasia rimasta in queste condizioni, visibilmente oltraggiata, sotto gli occhi di tutti”.