Infortunati Inter, chi recupera per la Roma? La situazione relativa a Dumfries, Zielinski e Thuram

, chiper la? La. Il punto da Appiano GentileGlirimangono un tema non da poco in casa. La stanchezza della squadra, con Inzaghi limitato nelle scelte e nelle rotazioni, si è vista soprattutto nelle ultime due partite dalle quali sono arrivate due sconfitte pesanti: la prima in campionato contro il Bologna, la seconda, quella di ieri in semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Ai box restano sia Denzelche Piotre Marcus. Se i primi due potrebbero rivedersi già domenica contro la, per il francese bisognerà aspettare ancora un po’. Come sottolinea anche il giornalista Pasquale Guarro, la speranza di Simone Inzaghi e dei nerazzurri è quella dire il centravanti numero 9 per l’andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona.