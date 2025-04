Cancella la scritta Viva il Duce il video del sindaco di Corsico Questa è la fine che devono fare i fascisti

Corsico (Milano), 24 aprile 2025 - “Così è come devono finire i fascisti: Cancellati”. Alla vigilia del 25 Aprile, è stato diffuso sui social del Comune di Corsico un video, nel quale si vede il sindaco Stefano Ventura che esce dal Municipio e, armato di una bomboletta di spray detergente, si dirige verso un palo della luce poco distante, dove mani ignote hanno vergato la scritta “Viva il Duce”, accompagnata da una svastica.Il primo cittadino ripulisce alla perfezione il palo, rimarcando che quella, ossia una simbolica Cancellazione, è la fine destinata ai fascisti. “Cancellati. Vicini al 25 aprile” è la scritta che compare anche alla fine del video, della durata di 1.24 minuti, accompagnato da un sottofondo musicale. Nelle intenzioni, quelle immagini vogliono contribuire a riaffermare i valori della democrazia e della libertà, contro ogni forma di dittatura e sopraffazione, in concomitanza con le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione. Ilgiorno.it - Cancella la scritta “Viva il Duce”, il video del sindaco di Corsico: “Questa è la fine che devono fare i fascisti” Leggi su Ilgiorno.it (Milano), 24 aprile 2025 - “Così è comefinire iti”. Alla vigilia del 25 Aprile, è stato diffuso sui social del Comune diun, nel quale si vede ilStefano Ventura che esce dal Municipio e, armato di una bomboletta di spray detergente, si dirige verso un palo della luce poco distante, dove mani ignote hanno vergato lail”, accompagnata da una svastica.Il primo cittadino ripulisce alla perfezione il palo, rimarcando che quella, ossia una simbolicazione, è ladestinata ai. “ti. Vicini al 25 aprile” è lache compare anche alladel, della durata di 1.24 minuti, accompagnato da un sottofondo musicale. Nelle intenzioni, quelle immagini vogliono contribuire a riaffermare i valori della democrazia e della libertà, contro ogni forma di dittatura e sopraffazione, in concomitanza con le celebrazioni per gli 80 anni della Liberazione.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Cancella la scritta “Viva il Duce”, il video del sindaco di Corsico: “Questa è la fine che devono fare i fascisti”; Cancella la scritta “Viva il Duce”, il video del sindaco di Corsico; Palazzo Coppedè, la velatura a distanza ravvicinata non cancella Mussolini; Matteotti cittadino onorario di Treviso, come Mussolini: no alla revoca per il Duce; Il parm(t)igiano firmato «Cibo» cancella la scritta «Viva Dux».

Si legge su ilgiorno.it: Cancella la scritta “Viva il Duce”, il video del sindaco di Corsico: “Questa è la fine che devono fare i fascisti” - Con una bomboletta di spray detergente Stefano Ventura ha pulito la frase comparsa su un palo nel centro della città alla vigilia del 25 aprile ...