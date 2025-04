Dap ok permessi ai detenuti per esequie del Papa

permessi speciali ad horas ai detenuti per partecipare ai funerali di Papa Francesco sabato a San Pietro. Dunque solo dopo il parere positivo del tribunale di sorveglianza l’amministrazione penitenziaria potrà valutare la concessione del permesso ad horas.. Imolaoggi.it - Dap: ok permessi ai detenuti per esequie del Papa Leggi su Imolaoggi.it ROMA, 24 APR – Il Dap ha dato ampia disponibilità, se se ne ravvisano le condizioni, a concederespeciali ad horas aiper partecipare ai funerali diFrancesco sabato a San Pietro. Dunque solo dopo il parere positivo del tribunale di sorveglianza l’amministrazione penitenziaria potrà valutare la concessione del permesso ad horas..

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Se ne parla anche su altri siti: Dap disponibile a permessi a detenuti per esequie Papa; Today's Lotto and SuperEnalotto Draws; Papa Francesco, ecco la tomba a S. Maria Maggiore. Ai funerali anche Biden. La bara accolta dai poveri; Si laurea in carcere, revocato il permesso ad Antonello Nicosia: Dap non in grado di scortarlo all’università; Carcere Minorile Roma: rissa tra detenuti e poliziotto penitenziario ferito dal lancio di un estintore.

Risulta da msn.com: Dap disponibile a permessi a detenuti per esequie Papa - Il Dap ha dato ampia disponibilità, se se ne ravvisano le condizioni, a concedere permessi speciali ad horas ai detenuti per partecipare ai funerali di Papa Francesco sabato a San Pietro. (ANSA) ...

Secondo internapoli.it: Funerali di Papa Francesco, permessi speciali ai detenuti - Il Dap ha dato ampia disponibilità a concedere permessi speciali ad horas ai detenuti per partecipare ai funerali di Papa Francesco ...

padovaoggi.it scrive: Il Dap esclude da Ristretti Orizzonti i detenuti di "alta sicurezza". Favero: «Nella logica di non farli respirare» - La comunicazione è arrivata dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il Dap, che dipende dal Ministero della Giustizia. Ristretti Orizzonti ha infatti ricevuto la notifica che comunica ...