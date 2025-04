Secoloditalia.it - L’ultima cantonata delle sinistre: “Nordio blocca il mandato di arresto per Putin”: Il ministro le zittisce: non è mai transitato in Italia

Vladimirnon sarà ai funerali di Papa Francesco che si svolgeranno sabato 26 aprile a San Pietro. A rappresentare Mosca alle esequie papali sarà la ministra della Cultura Olga Lyubimova, come deciso dal Cremlino. Una scelta, secondo alcuni analisti, dovuta anche al rischio per lo ‘zar’ di essere arrestato all’arrivo nella capitale sulla base deldi cattura emesso dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità commessi in Ucraina dopo l’invasione. La sinistra nostrana non perde occasione per cavalcare la notizia in chiave interna e attaccare il governo Meloni. “Reo” di aver ignorato l’ordine dei giudici dell’Aja e, sotto sotto, di ‘flirtare’ con il presidente russo. Lo fa maldestramente, sulla scia della notizia diffusa oggi dal Corriere della Sera, e ancora una volta prende una