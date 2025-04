Trump Zelensky e Putin vengano a tavolo

Zelensky e Putin vogliano la pace ma devono venire al tavolo dei negoziati. E' passato troppo tempo". Lo ha affermato il presidente Usa Trump durante l'incontro con il premier della Norvegia. Quanto alla scadenza, Trump ha detto: "Ho mia deadline, dopo la quale le cose andranno diversamente". Poi ha ribadito che la "Nato è più forte grazie agli Stato Uniti": gli Usa "pagano più" degli altri Paesi dell'Alleanza. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 18.35 "Credo fortemente chevogliano la pace ma devono venire aldei negoziati. E' passato troppo tempo". Lo ha affermato il presidente Usadurante l'incontro con il premier della Norvegia. Quanto alla scadenza,ha detto: "Ho mia deadline, dopo la quale le cose andranno diversamente". Poi ha ribadito che la "Nato è più forte grazie agli Stato Uniti": gli Usa "pagano più" degli altri Paesi dell'Alleanza.

