È morto ex sindaco sceriffo di Treviso Giancarlo Gentilini

È morto l'ex sindaco sceriffo di Treviso Giancarlo Gentilini

, all'età di 95 anni, l'exdi, storico esponente della Liga Veneta e componente del Movimento dei sindaci. Elettodel capoluogo provinciale della Marca nel 1994,ha guidato la città per due mandati fino al 2003, proseguendo poi il suo impegno come vicee consigliere comunale fino al 2023. "È passato alla storia con il soprannome di '' ma, nel suo caso, il termine era molto riduttivo", ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia. "Ha fatto la storia die il Veneto ha avuto in lui una bandiera. Uomo di carattere, ha cambiato il corso della storia, non solo perché ha dimostrato che la Lega era un partito che poteva amministrare e farlo bene ma anche perché ha ha sdoganato l'immagine della Lega nella pubblica amministrazione in anni in cui era tutt'altro che facile", è il ricordo del governatore.