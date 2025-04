Nella casa c erano cocaina hashish e marijuana tre persone arrestate per spaccio

Si legge su ansa.it: Subaffitta casa popolare a irregolari e spacciatori, denunciata - Lei e il compagno dormivano in soggiorno, mentre le stanze da letto erano state subaffittate illegalmente a stranieri irregolari, dediti a spaccio di droga e furti. (ANSA) ...

Riporta lasicilia.it: In casa 10 chili di cocaina, 10 di eroina e armi da guerra: 40enne catanese arrestato a San Cristoforo - Il 40enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, trasportato nel carcere di Catania – Piazza Lanza. Il provvedimento è stato convalidato ed il Giudice per le indagini preliminari ha disposto ...

Scrive msn.com: Cocaina, hashish e marijuana in casa. La guardia di Finanza arresta 45enne - Un 45enne di Pisignano difeso dall’avvocato Sabrina Del Fio, è stato arrestato venerdì pomeriggio dalla guardia di Finanza dopo ...