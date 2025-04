Il video dei cecchini che si preparano sui tetti di Roma per il funerale del Papa

tetti della capitale per garantire la sicurezza in questi giorni nelle aree centrali della capitale, a partire da San Pietro. Leggi su Fanpage.it Passamontagna nero e abito scuro, così si presentano i tiratori scelti schierati suidella capitale per garantire la sicurezza in questi giorni nelle aree centrali della capitale, a partire da San Pietro.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Le notizie più recenti da fonti esterne: Il video dei cecchini che si preparano sui tetti di Roma per il funerale del Papa.

Riporta fanpage.it: Il video dei cecchini che si preparano sui tetti di Roma per il funerale del Papa - Passamontagna nero e abito scuro, così si presentano i tiratori scelti schierati sui tetti della capitale per garantire la sicurezza in questi giorni ...