Firmato lo stato di crisi regionale per la frana di Boccassuolo

Firmato lo stato di crisi regionale riguardo la frana di Boccassuolo, nel comune di Palagano. Il decreto, a cura della sottosegretaria alla Presidenza, Manuela Rontini, permette di attivare tutte le competenti strutture regionali. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha firmato lo stato di crisi regionale riguardo la frana di Boccassuolo, nel comune di Palagano.

