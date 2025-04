Anteprima24.it - ‘San Giorgio Protagonista’: “Dalla maggioranza gestione debole e nervosa”

Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito la nota stampa a firma del gruppo di opposizione “SanProtagonista”. “A fronte della critica sollevata dai sottoscritti – scrivono i consiglieri Bocchino, Rinaldi e Bruno – riguardo alla consegna dei kit raccolta rifiuti, per i continui dietrofront rispondenti all’esigenza esclusiva di consenso personale, pronta è arrivata la risposta della. Quest’ultima, invece di giustificarsi nel merito, si è come al solito rifugiata nell’attacco ai sottoscritti, accusati di non essere collaborativi: quale, se non questo, il segno più evidente di una?!” “Accusarci di non collaborare è comodo – proseguono i consiglieri -, ma anche profondamente falso dal momento che ogni proposta o osservazione che non si allinea al pensiero unico viene sistematicamente ignorata o bollata come polemica.