Casalpusterlengo, realizza un prototipo di 'ciclopattino' con sedile e contachilometri: seimila euro di multa

(Lodi), 24 aprile 2025 - Circola su un “ciclopattino” ibrido, ma viene scoperto e pesantemente sanzionato. La polizia locale dimantiene il pugno di ferro contro chi sfreccia in monopattino, per strade e marciapiedi, incurante delle regole.“Purtroppo, questo nuovo mezzo di trasporto, spesso crea problemi in termini di sicurezza personale e della circolazione, soprattutto se i monopattini vengono utilizzati impropriamente, con conducenti che violano il Codice della strada, transitando sul marciapiede o contromano, o abbandonando selvaggiamente i due ruote sul marciapiede - introduce il sindaco Elia Delmiglio – Ecco perché i nostri agenti controllano quotidianamente gli utilizzatori tanto che, dall’inizio dell’anno, sono già stati sanzionati 30 conducenti di monopattini, anche minorenni.