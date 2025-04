No non potete farlo Papa Francesco dall’Argentina la brutta notizia dopo la sua morte

Nel cuore di Buenos Aires, mentre l'eco della scomparsa di Papa Francesco ancora scuote il mondo, un'inaspettata notizia rischia di gettare un'ombra sulla memoria del pontefice argentino: l'edificio in cui nacque e visse i primi cinque anni di vita, al civico 628 di via Varela, nel quartiere Flores, è minacciato di demolizione. Un palazzo anonimo, all'apparenza come tanti, ma che custodisce l'inizio del cammino di Jorge Mario Bergoglio, destinato a diventare una delle figure più amate e discusse della storia recente della Chiesa.Attualmente, l'edificio non gode di alcuna protezione legale né di vincoli architettonici, e l'unico segno tangibile del suo valore è una targa commemorativa apposta nel 2014. A denunciare il rischio concreto che l'immobile venga abbattuto, magari per far spazio a nuovi sviluppi urbanistici, è il gruppo cittadino "Basta demolizioni", che da tempo si batte per la salvaguardia del patrimonio storico della capitale argentina.

