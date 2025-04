Mercato Juventus 100 milioni di euro per l’attaccante Servirà questa cifra per arrivare al super colpo estivo Importanti aggiornamenti

Come riferito da Orazio Accomando di Dazn, Victor Osimhen è nel mirino della Premier League (Chelsea e Manchester United su tutte) ma anche del Barcellona. La clausola rescissoria per l'estero ha un valore di 75 milioni di euro.La Juve potrebbe dare l'assalto al nigeriano ma dipenderà da due fattori fondamentali: la qualificazione in Champions League e il Mercato Juventus in uscita. Il prezzo fissato per le squadre italiane da parte del Napoli è di 100 milioni di euro.

