Il Partito Socialista nomina i responsabili per Agro Aversano e per la zona di San Tammaro

Partito Socialista Italiano, attraverso il coordinamento provinciale di Caserta, ha annunciato la nomina di due nuovi responsabili al fine di rafforzare la presenza del Partito sul territorio.Vincenzo Tavoletta è stato nominato responsabile per l’area Agro Aversano, mentre Ivan. Casertanews.it - Il Partito Socialista nomina i responsabili per l'Agro Aversano e per la zona di San Tammaro Leggi su Casertanews.it IlItaliano, attraverso il coordinamento provinciale di Caserta, ha annunciato ladi due nuovial fine di rafforzare la presenza delsul territorio.Vincenzo Tavoletta è statoto responsabile per l’area, mentre Ivan.

Potrebbe interessarti anche:

Altre fonti ne stanno dando notizia

Altre fonti ne stanno dando notizia: Il Partito Socialista nomina i responsabili per l'Agro Aversano e per la zona di San Tammaro; IL PSI CASERTA NOMINA I NUOVI RESPONSABILI DI AREA IN PROVINCIA; Maraio nomina Rometti, il Partito socialista in cerca di stabilità; Nomina del direttore generale dell’Istituto scolastico comunale, finalmente!; Aldo Di Zanni è il nuovo segretario del Partito Socialista di Corato.

Secondo msn.com: Francesco Grassi nominato vicesegretario regionale di Azione - GROSSETO – A seguito del congresso nazionale di Azione tenutosi lo scorso 29 marzo a Roma, Azione Grosseto è orgogliosa di annunciare la nomina di Francesco Grassi a vicesegretario regionale del parti ...

Segnala msn.com: Partito socialista: confermato Enzo Maraio, eletti in consiglio nazionale gli spezzini Brero e Moretti - Congresso stroardinario a Napoli per il Partito socialista italiano nel corso del quale è stato confermato all'unanimità il segretario Enzo Maraio. Al termine sono stati nominati i ...

Lo riporta tio.ch: Nomina del direttore generale dell’Istituto scolastico comunale, finalmente! - BELLINZONA - La sezione di Bellinzona del partito socialista (PS) si compiace della tanto attesa nomina del direttore ... di grande responsabilità, che permetterà di impostare e portare a ...