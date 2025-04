Papa Francesco Trainline per funerali 30 viaggiatori in treno verso Roma il 25 e 26 aprile

funerali di Papa Francesco in programma sabato a Roma, Trainline, la piattaforma europea leader per la prenotazione di treni e autobus, ha registrato per i giorni 25 e 26 aprile un incremento significativo del numero di passeggeri che hanno scelto il treno per raggiungere la Capitale.

