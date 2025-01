Ilfattoquotidiano.it - Orrore in fattoria: uomo accusato di aver fatto sesso con una cavalla. L’avvocato: “Per ora non conferma né smentisce”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un 43enne, Damion Ogeare, è statodicon una, dopo essere entrato in unaa Trowbridge, nel Wiltshire. La vicenda ha destatoe scalpore e il Daily Mail ha raccontato tutta la vicenda del “colpevole” che è comparso già in tribunale, ma a detta deldifensore: “Il mio assistito per ora nonné”. Ed è per questo che l’udienza è slittata al 27 febbraio pere tutti gli elementi a disposizione e valutare il caso.I presunti reati sarebbero avvenuti il 24 gennaio 2024, l’sarebbe entrato in una stalla dove giacevano due pony Shetland e dicon unafemmina, chiamata Cassieopia Wooley. Ma l’è già “noto” alle forze di polizia perché “in precedenza aveva negato un’accusa dicon un altro animale”.