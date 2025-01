Ilgiorno.it - Lo stadio di Monza non sarà intitolato a Berlusconi: “Pessima figura. Lui ha portato la squadra in Serie A”

– Alla fine, per uscirne con onore, il centrodestra ha ritirato la mozione ed è uscito dall’aula. Il vecchioBrianteo nona Silvio. Almeno, non per il momento e con questi equilibri politici, dato che la maggioranza di centrosinistra al governo della città con il sindaco Paolo Pilotto aveva fatto ampiamente capire dopo una seduta dai toni sulfurei che avrebbe bocciato la proposta partita a suo tempo come prima firmataria dalla consigliera Martina Sassoli, ex fedelissima di, anche se ultimamente siede in Consiglio regionale con la casacca di Letizia Moratti., Marta Fascina torna allo: “Me l’ha chiesto Silvio in sogno”. Ma l’effetto talismano non serve La mozione presentata dal centrodestra, sostenuta fra gli altri dall’ex ultrà Andrea Arbizzoni (Fratelli d’Italia) è diventata un tiro al piattello da parte di larghe frange del centrosinistra in Consiglio comunale, che hanno attaccatosul piano politico, giudiziario e morale, dai guai con la giustizia ai rapporti con le donne.