Il bombardiere Barford nel libro dei record

Chissà quanti post, whatsapp o addirittura sms ha ‘bruciato’con la sua trance agonistica nella sfida contro Bonn. I soliti insoddisfatti cronici erano già lì, pronti a far piovere di tutto su una squadra che invece li ha zittiti, mettendo in piedi una notte leggendaria. Una delle più belle ed emozionanti della recente storia biancorossa. Oltre a trascinare i propri compagni in una clamorosa rimonta iniziata dal -16 del quarto periodo, la guardia classe ’96 della Unahotels ha anche scritto il suo nome nell’albo d’oro della Basketball Champions League. Il 7/7 da 3 messo a segno in Germania eguaglia infatti ildella competizione che, fino a due giorni fa, era un’esclusiva di Sek Henry e risaliva al 2021 (Pinar Karsiyaka vs Saragozza 84 a 79). I 34 punti complessivi sono anchepersonale in carriera e aggiornano il precedente ‘high’ di 33 risalente al 21 marzo del 2021, quando vestiva la maglia di Cremona.