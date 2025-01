Panorama.it - I treni della paura

Ogni mattina inizia con un senso di oppressione. C’è un momento, prima di salire sul treno, in cui l’ansia tocca il culmine. Il pensiero va agli episodi di cui si è sentito parlare, ai volti segnati dai lividi dei colleghi, ai racconti che fanno. E poi la porta si chiude alle spalledivisa blu che non offre alcuna protezione. Gli occhi si soffermano sulle facce dei passeggeri: alcuni sono immersi nei loro telefoni, altri con lo sguardo che sfugge. Ma è l’imprevedibilità a logorare. Una domanda banale come «ha il biglietto?» può diventare l’innesco di una reazione violenta. L’esperienza insegna che basta poco: un tono frainteso e scoppia il caos. Ogni turno è una sfida. Non si tratta più solo di verificare i biglietti o gestire i ritardi. Si tratta di sopravvivere in un ambiente che sembra diventare ogni giorno più ostile.