Lanazione.it - Allievi, Esordienti e Giovanissimi. Ecco il Team Valdinievole 2025

Leggi su Lanazione.it

Dopo la bella stagione 2024 ilrealtà ammirata del ciclismo giovanile nazionale, ha definito e comunicato le tre squadre che garantiranno l’attività per la prossima stagione che inizierà per glie glia fine marzo. "Nonostante le difficoltà per reperire giovani – afferma il presidente della società Franco Sarti – abbiamo già definito gli organici per ilcon squadre. Certo rispetto a qualche anno fa il numero dei tesserati è un po’ inferiore ed è il segno delle difficoltà che incontra il ciclismo giovanile. Ilcomunque prosegue la sua attività grazie all’impegno dei dirigenti, tecnici, sponsor". Sono 16 complessivamente gli atleti con un sestettodove figurano quattro giovani riconfermati e l’arrivo del pratese Duccio Menici dalla Fosco Bessi di Calenzano, campione toscano2° anno nella passata stagione, titolo vinto a Cenaia.