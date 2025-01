Romadailynews.it - Tuscolano e Quadraro: controlli straordinari, oltre 5mila euro di multe

Operazione dei Carabinieri nei quartieri romani: 87 persone identificate, 3 denunce e un veicolo rubato restituito.I Carabinieri della Stazione di Roma, con il supporto della Compagnia Casilina, hanno condotto un servizioo di controllo del territorio nei quartieri. L’iniziativa, voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, si inserisce nelle azioni di contrasto all’illegalità e al degrado nelle aree periferiche della Capitale.Durante l’operazione sono state identificate 87 persone e controllati 53 veicoli. I militari hanno denunciato tre persone a piede libero e comminato sanzioni per violazioni al codice della strada per un totale di.Tra i denunciati, un 56enne romano sorpreso fuori dalla propria abitazione, in violazione degli arresti domiciliari.