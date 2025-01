Anteprima24.it - Salerno, lungomare killer: donna investita ed uccisa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una tragedia suldi. A quasi due anni di distanza dalla tragedia nella quale perse la vita Michele Tabano il 1 febbraio del 2023, un’altra persona anziana, F.M., 78 anni di, è stataquesta mattina mentre attraversava la strada, quasi nello stesso punto in cui l’investimento fu fatale anche l’ottantaquattrenne. L’impatto si è verificato, nei pressi della traversa di via Perito, intorno alle otto di questa mattina. La vittima è deceduta dopo il ricovero in ospedale, mentre stava effettuando dei controlli in seguito all’incidente. Al lavoro i vigili urbani per ricostruire la dinamica. La tragedia conferma la pericolosità di quel tratto stradale, dove proprio in seguito all’incidente in cui perse la vita Michele Tabano furono presi provvedimenti per tentare di limitare la velocità.