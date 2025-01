Pier Silvio e Grande Fratello svegliatevi Scatta la protesta dopo gli ultimi fatti nella Casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Tensione alle stelle al, non solo all’interno dellama anche al di fuori delle mura. Una vera e propriaè esplosa in queste ore e ha tirato in ballo non solo Signorini e la produzione, ma pureBerlusconi. Una situazione sempre più complicata, che sta facendo innervosire non poco i telespettatori che seguono le varie dinamiche.IlBerlusconi sono finiti nel mirino, alla luce degliavvenimenti che hanno avvelenato il clima dentro e fuori il reality show di Canale 5.l’abbandono di Jessica e il caos, ora Mediaset è stata invitata ad agire immediatamente per stoppare qualcosa di veramente negativo.Leggi anche: “Tutti contro Shaila”., il gioco si fa duro per farla uscire: da chi è partito l’invito, caos totale: attaccato pureBerlusconichocNon sappiamo seBerlusconi vorrà intervenire sulla questione o se deciderà di non alimentare ulteriori polemiche.