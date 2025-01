Lanotiziagiornale.it - Le destre boicottano Report, ma intanto La7 sorpassa pure le reti Rai

Mentre la Rai affonda, per lel’unico obiettivo è mettere nel mirino le trasmissioni indipendenti, come, che invece fanno segnare un successo dopo l’altro. E così il risultato non può che essere uno: nel 2024 La7 ha superato negli ascolti in prima serata anche Rai 2 e Rai 3.Il 2024 si è concluso per La7 con il 5,5% di share e 1.030.000 telespettatori (+13%), con il quarto posto assoluto durante l’anno nella fascia 20.30/22.30 davanti a Rai3, Rai2 e Rete4. La rete, in una nota, parla di “risultati importanti”.La7 incalza la Rai, i dati sugli ascolti 2024Il gruppo sottolinea come questi risultati siano significativi nei “target qualificati” nei quali, con il 12,6% (+13%), raggiunge il secondo posto sul pubblico dei laureati e con l’8,5% (+14%) il terzo posto sul pubblico alto spendente.