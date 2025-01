Thesocialpost.it - Jessica al GF, cosa è successo dopo l’addio: sicuramente non se lo aspettava

Un episodio carico di tensione ha segnato la recente puntata di un noto reality show, descritto dal conduttore come particolarmente significativo. L’inizio del nuovo anno è stato segnato da un confronto diretto tra il presentatore e i partecipanti, durante il quale ha varcato la porta principale della casa per discutere faccia a faccia con loro. In conclusione, ha anticipato l’imminenza di provvedimenti per i protagonisti di alcuni episodi controversi.“Da un po’ di tempo ci sono episodi che, francamente, hanno oltrepassato il limite. Non potevamo stare a guardare”, ha dichiarato. Le decisioni sono state prese, ma i diretti interessati le avrebbero scoperte nel corso della serata. Tra i fatti più rilevanti, un episodio di “stalking verbale” nei confronti di Helena, che, esasperata, avrebbe reagito lanciando un bollitore.