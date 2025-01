Ilfoglio.it - Il siparietto alla conferenza di Giorgia Meloni: “Lei calpesta le formiche?”

“Eccallà”. È stata la reazione spontanea divista di Alexander Jakhnagiev, direttore di Agenzia Vista, fra i 40 giornalisti sorteggiati per la consuetastampa di fine anno nell'aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. Chiamato a porre la sua domanda, il giornalista ha chiestopremier: “Leile? Ci fa caso mentre cammina?". Un quesito molto semplice, venutogli in mente “perché mia nonna diceva sempre che quando calpesto lepiove sempre”. Risolini e un pizzico di imparazzo fra i cronisti in aula, così come per, che prima basita, (e poi anche un po' divertita), ha risposto: “Io non lo so, sono disperata. Calpesto le? Se le vedo no, confesso, poi non le vedo sempre”. Ha poi concluso: “È la risposta giusta? Sono un po' difficoltà.