I migliori dolci da fare a gennaio con la frutta di stagione

Con ladisponibile asi possono preparare deliziosidi. Le mele, per esempio, sono versatili e si prestano a diverse realizzazioni, come torte, crostate e marmellate. Anche le pere raggiungono il loro massimo livello di dolcezza in questo periodo e sono perfette per crostate, crumble e composte. Largo, poi, agli agrumi invernali come le arance che, specialmente per quanto riguarda le varietà più succose e amare, sono ideali per preparare marmellate, succhi eal forno, così come i mandarini e le clementine. Non sono da sottovalutare nemmeno i kiwi, ricchi di vitamina C, perfetti pure per insalate e merende.in forno Nelle giornate e serate fredde di, icotti in forno trasmettono subito una sensazione di calore, in tutti i sensi. A differenza di dessert al cucchiaio e di classici come il budino, le torte e le crostate si possono preparare con un po’ di anticipo, per poi essere porzionate facilmente al momento del servizio.