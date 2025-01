Liberoquotidiano.it - "Ho interpretato Mussolini quattro volte, ma non ho sofferto": Spadaro, che schiaffo a Marinelli

Claudio, classe '53, nato a Taranto, attore che ha lavorato con maestri come Bellocchio e Zeffirelli, haBenitoben(quasi cinque, dopo vedremo perchè) sia al cinema che in serie televisive. Anche altri attori, come Filippo Timi, Mario Adorf, Rod Steiger, Massimo Popolizio si sono calati nei panni del capo del fascismo, madetiene senza dubbio il record di performance. Nessuno meglio di lui può dirci, pertanto, quale impatto psicologico può suscitare una prova attoriale così impegnativa. Claudio, anche lei, come Luca, ha «tanto» per aver dato il volto al Duce? «Onestamente no. Sono antifascista, ma non sono stato male. Per Franco Zeffirelli sono stato unsopra le righe, in televisione per Carlo Lizzani sotto le righe, era un ruolo più lungo.