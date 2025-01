.com - Galaxy S25: nuovo sistema di raffreddamento per gestire lo Snapdragon 8 Elite

Samsung è pronta a ridefinire gli standard degli smartphone con il prossimoS25, che introduce undiavanzato per ottimizzare le prestazioni e garantire un’esperienza d’uso superiore.Loè un mostro di potenza e gestirla non è semplice, per questo l’azienda sudcoreana ha realizzato unche posso ridurre l’eccessivo calore prodotto durante il funzionamento del chip Qualcomm.Samsung annunciaUnpacked 2025: in arrivo la serieS25Undirivoluzionario perS25Uno degli aspetti più intriganti della prossima serie top di gamma di Samsung è ildi. Questo componente sarà essenziale perl’aumento di calore generato durante l’uso intensivo del dispositivo, come il gaming o il multitasking.