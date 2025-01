Sport.quotidiano.net - Futsal - serie C2. La coppa Toscana al Casalguidi C5

Una tripletta di Galeone (poi nominato migliore in campo) oltre ad un acuto di Roggi, ha griffato il 4-1 sulla Polisportiva Slac. E a meno di un anno dalla sua nascita, ilC5 ha già messo in bacheca il suo primo trofeo, ovvero ladiC2. E’ il verdetto della finale giocata a Prato, che ha premiato in rimonta gli uomini di mister Daniele Pallini. E dire che ad andare in vantaggio sono stati i rivali pisani. La reazione dei "Canarini" non si è tuttavia fatta attendere: prima Galeone ha pareggiato i conti con una conclusione dopo uno slalom sulla sinistra, poi ha messo la freccia consentendo ai suoi di andare a riposo sul 2-1 sfruttando un errore in disimpegno della difesa rivale. Per un margine rimpolpato ulteriormente nella ripresa, anche grazie ad un’espulsione.