Folorunsho si attendono le visite mediche

Michaelmolto probabilmente Venerdì sosterrà lecon la Fiorentina. Il centrocampista azzurro dovrebbe essere il rinforzo di centrocampo per la squadra di Palladino. A Firenze sperano che il calciatore regali anche qualche goal in più alla formazione toscana. Di certo Michael potrà trovare a Firenze minutaggio e continuità, cose che nel Napoli di Conte non potevano essergli garantite. Troppi i titolarissimi davanti al centrocampista di origine nigeriana. Vedremo quindi se a Firenze potrà mettere in mostra le sue innegabili qualità. Dell’acquisto in riva all’Arno parla oggi il Corriere Fiorentino., un esterno che magari sappia fare anche altroSecondo Il Corriere Fiorentino, ci sarebbe l’accordo tra il Napoli e la Fiorentina per Michael, centrocampista degli azzurri: “Detto e fatto tutto questo, e visto che la priorità è stata sostanzialmente sistemata con l’accordo per(forse domani per le) la Fiorentina si è messa in testa la pazza idea di vestire di viola un giocatore (offensivo) di grande qualità.