Lanazione.it - Escalation di vandalismi. Telecamere e vigilanti: "La sicurezza è prioritaria"

, riorganizzazione del personale, lavori negli impianti sportivi e avvio della Fondazione Turismo-Dmo. Non sono certo settimane leggere per l’amministrazione comunale, alle prese con alcune questioni fondamentali che potrebbero contribuire alla ripartenza della città. Gli atti di vandalismo avvenuti in pineta pochi giorni fa hanno sollevato reazioni di condanna unanime in tutta la città. Tredici lampioni sono stati danneggiati nell’ area tra l’ex istituto Grocco e le Tamerici, per non parlare dei cestini dei rifiuti sradicati e dei funghi delle decorazioni natalizie ribaltati. Il sindaco Claudio Del Rosso fa il punto sulla situazione, sottolineando la fase complessa in cui si trova l’ente. "Eravamo già a conoscenza dei problemi che ci aspettavano in termini die degrado, quando siamo entrati alla guida del Comune – afferma – e fin dall’inizio abbiamo lavorato per avviare i nostri progetti, per quello che era di competenza dell’amministrazione.