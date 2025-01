Dakar 2025 | Al-Attiyah penalizzato e Quintero vince la quinta tappa Benavides trionfa tra le moto

Leggi su Sportface.it

Nasser Al-, al volante della sua Dacia, era stato annunciato come pilota vincitore delladella. Il qatariota, vincitore di cinque edizioni, l’ultima nel 2023, è però stato raggiunto a posteriori da una penalità di dieci minuti e, ironia della sorte, ha perso la prima posizione di oggi per appena un secondo: ad approfittarne è stato lo statunitense Seth, che hato tra le auto alla vigilia dell’unico giorno di riposo di questa edizione.Soliti colpi di scena nella frazione con partenza da Al Ula e arrivo ad Hail, per un totale di 428 km di speciale e altri 64 di trasferimento. A primeggiare era stato, secondo i rilevamenti cronometrici, l’ex olimpionico di tiro a volo (è stato bronzo olimpico a Londra 2012 e ha preso parte a cinque edizioni dei Giochi) qatariota, fenomenale anche alla guida delle macchine del rally raid.