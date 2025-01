Game-experience.it - AMD Radeon RX 9070, i primi benchmark con Call of Duty: Black Ops 6, ecco i risultati

AMD ha presentato laRXal CES 2025, con iconofOps 6 che sono spuntati in rete proprio in queste ore. Nonostante i driver in versione alpha, la scheda ha raggiunto un impressionante risultato di 99 fps medi a risoluzione 4K con impostazioni grafiche estreme e senza alcuna tecnologia di upscaling attivata.Come leggiamo su IGN, questi, ottenuti tramite lo strumento diintegrato del gioco, offrono un primo sguardo sulle potenzialità della GPU, che si preannuncia come una soluzione interessante per il segmento mid-range.Il confronto diretto con la NVIDIA RTX 4080 Super, che registra 129 fps con DLSS impostato su qualità, suggerisce che laRXpotrebbe posizionarsi tutto sommato vicina in termini di prestazioni, considerando che il DLSS fornisce un incremento stimato del 30%.