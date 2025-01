Unlimitednews.it - A Washington l’ultimo saluto al presidente Jimmy Carter

Leggi su Unlimitednews.it

(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella Cattedrale nazionale disi sono svolti i funerali di Stato del 39esimodegli Stati Uniti. Sono intervenuti alla cerimonia iluscente Joe Biden, gli ex presidenti Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush, ileletto Donald Trump, la viceuscente Kamala Harris, ildella Camera Mike Johnson e il leader della maggioranza al Senato John Thune.In occasione del funerale di Stato deldemocratico la data del 9 gennaio è stata proclamata ufficialmente come giornata di lutto nazionale e per i successivi 30 giorni dalla morte di, venuto a mancare lo scorso 29 dicembre all’età di 100 anni, le bandiere di tutti gli edifici federali sono a mezz’asta.Nel corso del suo intervento durante la cerimonia iluscente Joe Biden ha reso omaggio a, parlando del loro rapporto: “Il sorriso caratteristico die di sua moglie, insieme da quasi 77 anni, riflette la sua modestia.