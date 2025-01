Thesocialpost.it - Tragedia a San Marco Argentano: il maresciallo Fabio Polvere si toglie la vita in caserma

Un nuovo tragico episodio di suicidio tra i membri delle forze dell’ordine si è verificato questa mattina a San, in provincia di Cosenza. Il, comandante della locale stazione dei Carabinieri, si è tolto laall’interno dellautilizzando la pistola d’ordinanza. Il gesto estremo ha lasciato sotto shock colleghi, familiari e l’intera comunità locale., prima del suo incarico a San, aveva guidato la stazione dei Carabinieri di Sant’Agata d’Esaro, distinguendosi per professionalità e dedizione. Dopo il trasferimento nella cittadina della Valle dell’Esaro, aveva preso il posto delConte, integrandosi rapidamente nel tessuto sociale locale. La sindaca Virginia Mariotti ha espresso il suo dolore per la perdita: “La comunità ha perso un’ottima persona, seria e di grande sensibilità.