Rinnovo contratti statali 2025, aumenti e cosa prevede

Lo scorso 6 novembre 2024 è stato firmato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per tutto il comparto dei dipendentidelle Funzioni centrali L’accordo, relativo al triennio 2022-2024, è stato poi approvato in Consiglio dei ministri dello scorso 23 dicembre. Eccoil documento, siglato dall’Aran e dalla quasi totalità delle organizzazioni sindacali (Cgil, Uil e Usb fanno eccezione).Gliper gliIl ministero per la Pubblica amministrazione, con sigla di Paolo Zangrillo, ha evidenziato in una nota l’introduzione di “numerose innovazioni che garantiscono miglioramenti economici significativi per i circa 195mila dipendenti di ministeri, enti pubblici economici e agenzie fiscali”.Il contratto165 euro d’aumento mensile medio a regime, per un totale di 13 mensilità.