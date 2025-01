Ilfattoquotidiano.it - “Notizie false diffuse da molti giornali, Fedez non ha venduto Villa Matilda. E il prezzo delle proposte ricevute è ben maggiore dell’importo indicato in dieci milioni”: la nota

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non ha, la proprietà sulle rive del lago di Como che tante volte ha ospitato il rapper, la sua ex moglie Chiara Ferragni e i loro figli. A smentire è, oggi 8 gennaio, l’ufficio stampa dello stesso Federico Lucia (dopo che la di lui madre, Annamaria Berrinzaghi, lo aveva fatto in una Instagram story nella giornata di ieri): “In merito alle recentidariguardantidi proprietà di, desideriamo chiarire che si tratta di, infatti, non è stata ad oggi venduta.è sul mercato solo da fine maggio/inizio giugno 2024 e non da un anno. Ilad oggiè bendel pur importante importoin”. La notizia della presunta vendita era stata lanciata dalsta Gabriele Parpiglia su RTL 102.