Liberoquotidiano.it - "Meloni? Questo mi sembra piuttosto evidente": Cecilia Sala libera, Parenzo costretto alla resa | Video

Lazione diè unsuccesso di Giorgiae del governo. In carcere dal 19 dicembre scorso, la giornalista è statata nella mattinata dell'8 gennaio. Una notizia per Davidarrivata in diretta. In onda con la sua Aria Che Tira, il conduttore di La7 non ha potuto fare altro che complimentarsi con l'esecutivo: "La missione americana dinon era soltanto su Musk ma aveva sicuramente all'ordine del giorno come primo punto la questione del ritorno diin Italia.mi", èad ammettere smentendo giorni di narrazione progressista. Un messaggio chiaro a chi per giorni ha definito il faccia a faccia-Trump "inutile" (come Corrado Augias in diretta a DiMartedì ndr). Oppure a chi come i Cinque Stelle chiedevano a gran voce chepassasse in Parlamento per riferire.