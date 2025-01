Napolipiu.com - Maradona mi disse: ‘Giocherai con me al Napoli’. Poi accadde l’impensabile

Nel docufilm Sky "Innocente", Michele Padovano rivela il drammatico retroscena del suo arrivo in azzurro e la promessa mai mantenuta del Pibe de Oro.Un retroscena che sa di destino beffardo quello raccontato da Michele Padovano nel docufilm "Innocente" in onda su Sky. L'ex attaccante, che sta condividendo la sua drammatica vicenda giudiziaria durata 17 anni, ha svelato un episodio inedito che lega il suo arrivo al Napoli con Diego Armando.Era il 17 febbraio 1991 quando tutto ebbe inizio. Il Napoli campione d'Italia, con le divise rosse e Gianfranco Zola che indossava la mitica numero 10, affrontava il Pisa di Padovano. Dopo il vantaggio azzurro firmato Ciro Ferrara, proprio un errore del difensore permise a Michele di siglare il pareggio.